Якщо ви плануєте йти до нейлс-майстра, то ці ідеї точно вам знадобляться.

Вже зовсім скоро почнеться жовтень, тому вже пора подбати про дизайн своїх нігтів на цей місяць. Експерти пропонують кілька малюнків і відтінків, з якими ви можете ознайомитися в матеріалі.

Для початку ознайомимося з трендовими осінніми малюнками. Незважаючи на те, що в минулому році малюнки стали чимось застарілим, сьогодні на нігті модниць повертаються візерунки рослин, листочків і так далі. Звісно, мова йде про класичну палітру: багряні, жовтий, помаранчевий, зелений і т. п.

Також в моді в жовтні 2022 будуть і однотонні варіанти. Найбільше актуальність підкреслюють блідо-рожевий, жовтий, помаранчевий, марсала і сірий. До слова, можна робити їх як з глянцевим покриттям, так і з матовим. В обох варіантах виглядає неймовірно стильно і цікаво.

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Також допускаються комбінації цих відтінків. Головне правило - не комбінувати відтінки, які в палітрі знаходяться поруч.

Наприклад, таке поєднання лісового зеленого і яскравого жовтого ідеально доповнюється малюнком на одному нігті. Виглядає одночасно і жіночно, і сучасно, і цікаво.

Також можуть стильно виглядати поєднання золотого і срібного напилення. Але поєднувати їх варто виключно зі спокійними відтінками.

Нагадаємо, раніше було названо найстильніші чорні чоботи на осінь.

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