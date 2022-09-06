Осінь прийшла за календарем, тому вже саме час задуматися про теплий і модний одяг на сезон.

УНІАН зібрав фотографії наймодніших і стильних светрів сезону осінь-2022. Тут кожна модниця знайде собі щось до душі.

Оверсайз

Такий елемент гардеробу - просто must have. Він ідеально виглядає як самостійно, так і під пальто, курточку, тренч. Більшість таких моделей - з грубої в'язки.

Леопардовий принт

Однак не класичний, а із застосуванням яскравих відтінків. Наприклад, рожевий, жовтий, зелений.

Відео дня

Виглядає свіжо і доречно як з класичними брюками, так і з джинсами.

Джемпер на ґудзиках

Такі варіанти можуть бути в будь-якому кольорі: яскравий, пастельний, базовий білий або чорний. Вони ідеально сідають під спідницю, джинси, брюки. Попри виріз в області декольте, такий одяг не завжди потрібно доповнювати якимись ланцюжками, підвісками і кулонами (за бажанням). Джемпер і самостійно виглядає дуже добре.

До слова, якщо взяти довгий джемпер, то його можна доповнити тонким паском в області талії, що також є однією з модних тенденцій цього сезону.

Нагадаємо, названо найбільші модні відтінки сезону осінь 2022.

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