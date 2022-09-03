Щоб восени мати стильний вигляд, важливо грамотно обирати не тільки елементи гардероба, але і їхню колірну гамму.

Стилісти назвали три відтінки, які будуть переважати в осінньому гардеробі цього року. Це не означає, що інші не можна використовувати. Як стверджують експерти, одяг такого кольору підкреслює обізнаність в сучасних модних тенденціях.

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Оранжевий

Можна стверджувати, що це один з класичних осінніх відтінків. Він, на щастя, не втрачає популярності вже багато років, хоча багато модниць побоюються його використання в гардеробі. Вся справа в тому, що є стереотип нібито яскраві кольори пасують не всім. Але стилісти стверджують: при правильному і гармонійному поєднанні елементів образу, людині до лиця будь-який відтінок.

Марсала

Цей відтінок користується популярністю останні кілька років. В кольорі марсала особливо вигідний вигляд мають в'язані речі: светри, кардигани, кофти, шарфи, рукавички та інше.

Оскільки цей відтінок досить яскравий, комбінувати його рекомендують зі спокійними гранями палітри.

Лісовий зелений

Цей відтінок - третій серед найпопулярніших восени 2022 року. Як бачимо, в цьому кольорі можна обирати і базовий одяг, і верхній одяг, і головні убори.

Нагадаємо, названо варіанти модного пальто на осінь 2022, які матимуть крутий вигляд в новому сезоні.

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