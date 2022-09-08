Після смерті Єлизавети ІІ правитиме її син Чарльз.

Британська королева Єлизавета II по праву залишалась однією з найвпізнаваніших персон Великої Британії, очолила монарший престол вона ще в середині XX століття.

За своє довге життя королева була свідком Другої світової війни, гучних скандалів, пов'язаних із членами її родини, політичних та соціальних потрясінь у світі.

Для британців сім’я королеви завжди була індикатором стабільності й приємної ностальгії за часами великої Імперії. Проте цей сум згодом було подолано, а Єлизавета ІІ та її родина назавжди залишатимуться символами однієї з найстарших націй світу.

Відео дня

Служба у війську, весілля з братом, найпишніше коронування: цікаві факти з життя Єлизавети II

Ще в підлітковому віці Єлизавета ІІ, у часи Другої світової, внесла свій вклад у спільну перемогу над нацизмом - приєдналася до Жіночої Допоміжної Територіальної Служби, де вивчилася на водія та була відома як лейтенант Елізабет Віндзор. Це стало першим випадком в історії королівської родини, коли жінка служила у військовому підрозділі.

Після війни у 1947 році Єлизавета вийшла заміж за свого чотириюрідного брата – герцога Единбурзького – Філіпа. Спершу громадськість не вітала цей шлюб, оскільки Філіп був православним, без грошей, а його сестри були заміжні за прихильниками нацизму. Матір майбутньої королеви зневажливо називала його "гуном".

За рік у пари народився принц Чарльз, а ще за рік – принцеса Анна. Загалом у пари – четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.

Новина про те, що король Георг V помер, застала Єлизавету у Кенії. Наступного дня її проголосили королевою. Саму коронацію Єлизавети ЗМІ ще довгий час називатимуть "найпишнішою в історії", і відбувся захід на тлі смерті бабусі Мері.

Скандал з загибеллю принцеси Діани: майбутнє Єлизавети IIпід питанням

У справжню катастрофу для Єлизавети II вилився шлюб її сина з Діаною. І хоч обраниця Чарльза мала аристократичне коріння, таблоїди подейкували, що королівська родина була не у захваті від такого вибору.

У 80-х у подружжя Чарльза-Діани народжуються двоє синів – Вільям і Гаррі. Проте сімейне благополуччя це не врятувало: принц почав зраджувати своїй дружині з іншою жінкою, Діана ж завела роман зі своїм інструктором верхової їзди.

Офіційне розлучення відбулося у 1996 році за ініціативи Єлизавети II. А вже у 1997-му Діана загинула в автокатастрофі, тікаючи від папарацці на авто зі своїм новим коханцем.

Повідомлення про трагічну загибель Діани сколихнула британське суспільство, і воно зустріло смерть принцеси з розпачем та наріканнями. Фанати звинувачували у постановці ДТП то спецслужби Британії, то саму Єлизавету ІІ, яка нібито не могла вибачити, що її сім’я опинилась у центрі секс-скандалу.

Доля сина та онуків Єлизавети ІІ: звинувачення у расизмі

Син Єлизавети ІІ Чарльз згодом після загибелі Діани одружився вдруге – з тією самою жінкою, з якою, за повідомленнями у ЗМІ, нібито зраджував – з Каміллою Паркер-Боулз.

Старший син Діани та Чарльза Вільям отримав блискучу освіту в Ітонському коледжі, після чого вирушив волонтером у Чилі. Вивчав історію мистецтв, географію і пройшов курс у Королівській військовій академії у Сандхерсті.

Завжди фігурував у таблоїдах як зразковий спадкоємець монаршого титулу. У 2011 році вся Британія святкувала його одруження з давньою подругою Кейт Мідлтон. Зараз у сім’ї троє дітей.

Водночас інший внук Єлизавети ІІ – Гаррі – з юнацтва потрапляв у дивні та непристойні ситуації, пов’язані з вживанням спиртного і марихуани. Як і його брат, Гаррі отримав блискучу освіту, ба більше – служив в Афганістані.

Після низки романів Гаррі у 2016-му почав зустрічатися з американською акторкою і моделлю Меган Маркл. Як і сім’я Кейт Мідлтон, Маркл не була спадкоємицею "блакитної крові". Після гучного одруження, яке Букінгемський палац, кажуть, сприйняв прохолодно, Гаррі з Меган переїхали до США і зараз займаються благодійництвом.

В одному з інтерв’ю подружжя натякнуло на расизм у колі британських монархів. Як стверджував Гаррі, за час, що Меган провела з ним у Букінгемському палаці, жоден член родини не виступив проти расистських нападів на них у ЗМІ та соцмережах. Мати Меган Маркл є афроамериканкою.

Крім того, вони зіткнулися з расизмом з боку окремих членів королівської сім'ї. Меган заявила, що у час, коли вона була вагітною Арчі, у колі королівської родини лунали занепокоєння щодо того, "наскільки темною буде шкіра дитини, коли вона народиться".

У Букінгемському палаці ці звинувачення сприйняли обурливо, оскільки на той час чоловік Єлизавети ІІ Філіп якраз лежав у лікарні. Сама ж королева інтерв’ю дивитися відмовилась.

Втрата кохання всього життя: смерть чоловіка Єлизавети ІІ

Смерть принца Філіпа, з яким Єлизавета ІІ була майже 74 роки, вдарила по здоров’ю королеви. Тоді у сім’ї виступили зі скромною заявою щодо болючої втрати, а сама монархиня ще певний час не з’являлась на камери.

У чоловіка королеви в Великій Британії не передбачено конституційної ролі, але протягом десятиліть ніхто не був ближчим до інституту монархії і не мав більшого значення для британського монарха, ніж Філіп.

Самій же королеві формально належить законодавча, виконавча і судова влада в державах, які вона очолює, але фактично її роль скоріше церемоніальна. Королева завжди діє за порадою уряду, а прем'єр-міністром найчастіше призначає голову партії, що перемагає на виборах.

Так сталося і на початку серпня – Єлизавета ІІ провела формальну церемонію призначення нового прем’єра Елізабет Трасс. Вже тоді ЗМІ змістили увагу на місце, де відбулась врочиста аудієнція – вперше не у Букінгемському палаці, а у резиденції, де члени монаршої родини люблять відпочивати – у Балморалі. На фото й відео помітно, що останнім часом Єлизавета ІІ мала дещо хворобливий вигляд.

А проте роль Єлизавети ІІ у житті Британії важко переоцінити. Її життям захоплювалися мільйони людей по всьому світу.

Хто замість Єлизавети ІІ?

Престол покійної королеви, найімовірніше, посяде її син Чарльз Вельський, котрий вже давно виконує доручення королеви від її імені.

Вас також можуть зацікавити новини: