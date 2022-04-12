Борис Джонсон викликав ажіотаж своїм приїздом в Україну.

Після візиту прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до Києва 9 квітня в черговий раз багато обговорень викликав його зовнішній вигляд.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданок з 1+1".

В першу чергу українці звернули увагу на його неслухняне волосся, яке розліталося на вітрі. Сам Джонсон зазначив, що таке волосся у нього з дитинства. Він намагається їх укладати, носить з собою гребінець, але воно все одно "не слухається".

І якщо з волоссям він нічого зробити не може, то ось краватки підбирає дуже ретельно. У лютому Джонсон вже приїжджав до Києва. Тоді він одягнув зелену краватку на підтримку президента Володимира Зеленського. Зараз же, під час квітневої зустрічі, він одягнув блакитну краватку. Експерти зіставили блакитну краватку з пшеничним кольором волосся Джонсона і відзначили, що з'єднання цих кольорів символізує український прапор.

Крім того, на зустріч із Зеленським Джонсон одягнув поношені туфлі. Відсутність шику також стало політичним жестом, яким прем'єр-міністр продемонстрував співчуття і розуміння українському народу, який зараз бореться з російською агресією.

Також журналісти звернули увагу і на костюм Джонсона. Для візиту в Україну він підібрав костюм бюджетної англійської марки, вартість якого сягає 20 тисяч гривень.

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