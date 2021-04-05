Володимир і Олена Зеленські прибули в Катар з офіційним візитом.

Перша леді Олена Зеленська з трапа літака зійшла в довгій спідниці молочного кольору і чорному подовженому піджаку.

Доповнила вона образ білими човниками на високих підборах. Шию вона обмотала яскравою хусткою. Другий костюм, який Зеленська показала в Катарі, був не менш стильним. Олена одягла брючний костюм червоного кольору з чорною блузкою. Цього разу вона також віддала перевагу човникам.

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Автор: Діана Могилєвич