Перша леді вибрала костюм блакитного кольору.

Перша леді України Олена Зеленська прибула до США в рамках робочого візиту на запрошення Джо Байдена. З трапа літака Зеленська спустилася разом зі своїм чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським.

Для такого візиту Олена підібрала блакитний костюм зі штанами-дудочками і подовженим жакетом. Яскравим акцентом стали золоті ґудзики. А доповнила вона такий образ бежевими човниками на високих підборах. З прикрас перша леді підібрала лаконічні круглі сережки.

"Найкраща", "Прекрасна", "Пташки наші", "Удачі вам", "Молодці", "Захоплююся вашим стилем", - пишуть шанувальники під фото в Instagram.

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Автор: Діана Могилєвич