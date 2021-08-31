Зеленська показалася в новому костюмі / instagram.com/olenazelenska_official
Перша леді України Олена Зеленська прибула до США в рамках робочого візиту на запрошення Джо Байдена. З трапа літака Зеленська спустилася разом зі своїм чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським.
Для такого візиту Олена підібрала блакитний костюм зі штанами-дудочками і подовженим жакетом. Яскравим акцентом стали золоті ґудзики. А доповнила вона такий образ бежевими човниками на високих підборах. З прикрас перша леді підібрала лаконічні круглі сережки.
"Найкраща", "Прекрасна", "Пташки наші", "Удачі вам", "Молодці", "Захоплююся вашим стилем", - пишуть шанувальники під фото в Instagram.
Зеленська здалася в новому костюмі / instagram.com/zelenskiy_official
Вас також можуть зацікавити новини: