Вона розповіла, що раніше у неї не було потреби одягати ділові костюми щодня.

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що чомусь усі вважають, що для того, щоб одягатись та мати гарний вигляд, вона користується державними коштами.

Про це вона заявила у першому телевізійному інтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

Читайте такожОлена Зеленська похвалилася вишуканими "луками" в Катарі"У все, що я одягнена, це тільки мій клопіт та мої витрати. Як я виглядаю, можна критикувати. Я розумію, що я іноді припускаюсь помилок. Але це тільки мій вибір і я за це відповідальна", - наголосила Зеленська.

Вона додала, що раніше у неї не було потреби одягати ділові костюми щодня, вона могла ходити в джинсах. А зараз є критерії, яким перша леді має відповідати.

"У мене є консультант. У нас із Володимиром одна стилістка на двох, тому що немає такого в Офісі президента, де будуть люди, котрі працюють тільки на мене", - пояснила Зеленська.

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Автор: Ольга Робейко