Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що чомусь усі вважають, що для того, щоб одягатись та мати гарний вигляд, вона користується державними коштами.
Про це вона заявила у першому телевізійному інтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".
Читайте такожОлена Зеленська похвалилася вишуканими "луками" в Катарі"У все, що я одягнена, це тільки мій клопіт та мої витрати. Як я виглядаю, можна критикувати. Я розумію, що я іноді припускаюсь помилок. Але це тільки мій вибір і я за це відповідальна", - наголосила Зеленська.
Вона додала, що раніше у неї не було потреби одягати ділові костюми щодня, вона могла ходити в джинсах. А зараз є критерії, яким перша леді має відповідати.
"У мене є консультант. У нас із Володимиром одна стилістка на двох, тому що немає такого в Офісі президента, де будуть люди, котрі працюють тільки на мене", - пояснила Зеленська.
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