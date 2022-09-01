Розповідаємо, які предмети гардероба допоможуть вам виглядати стильно і модно.

УНІАН розповідає про топ-5 модних речей, які будуть актуальні і просто необхідні кожній модниці в найближчі три місяці.

Тренч

Тренч - це щось середнє, між пальто і плащем. Найкраще обирати "осінні" відтінки: бежевий, коричневий, темно синій. Такі варіанти одягу будуть відмінно поєднуватися з укороченими джинсами, широкими брюками, оверсайз сукнями, короткими спідницями і навіть велосипедками. Тренч можна вписати як в класичний аутфіт, так і в образ в стилі кежуал.

Піджак

Цей предмет гардероба - просто must have для тих, хто їздить на ділові зустрічі або працює в офісі.

Відео дня

Часи стандартного чорного піджака давно минули. Сьогодні в стилі більш яскраві і помітні забарвлення, як, наприклад, ці:

Худі

Цей предмет гардероба ідеально підійде в сезон прохолоди. По-перше, худі має дуже стильний вигляд у поєднанні як з брюками, так і з джинсами. По-друге, існує безліч ефектних забарвлень, тому будь-яка модниця знайде щось підходяще для себе. І по-третє, в худі дуже тепло.

Кардиган

Ще один варіант "верху". Більш класичний, ніж худі. І якщо попередній елемент гардероба краще обирати яскравий, то кардигани будуть модними саме в нейтральному забарвленні.

Лофери

Щоб доповнити свій образ, важливо вибрати правильне взуття. Восени 2022 акуратні і жіночні лофери знову повертаються в моду. Їх можна поєднувати з усім перерахованим вище і не тільки.

Нагадаємо, модне пальто на осінь 2022: названо топ варіантів, які матимуть крутий вигляд в новому сезоні.

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