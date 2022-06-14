Літо - сезон, коли ніжки потребують посиленого догляду через відкрите взуття.

У літній період, коли дівчата і жінки починають носити відкрите взуття, попит на педикюр сильно зростає. УНІАН зібрав кілька ідей для оформлення нігтів на ногах. Дані варіанти підійдуть для всіх.

Фуксія

Цей яскравий колір - один із трендів сезону як в одязі, так і в аксесуарах. Він прекрасно підходить до будь-якого кольору шкіри і форми нігтів. Ефектно буде виглядати, якщо зробити в одному кольорі і манікюр, і педикюр. Соковито, стильно, сучасно.

Молоко

Для тих, хто не любить або не наважується на занадто яскраві кольори, цікавим буде молочний відтінок. Він спокійний, близький до натурального, підходить до будь-якого кольору шкіри, гармонійно поєднується з будь-яким взуттям та одягом.

Крім того, безумовним плюсом є те, що коли нігтики відростають, перехід між кольором нігтя і покриттям не сильно впадає в очі, тому такий педикюр можна носити трохи довше, ніж яскравий.

Френч

Французький манікюр - класика. Такий варіант часто роблять на весілля або інші урочисті події. Ще френч - це універсальний варіант, який можна зробити, коли не придумав нічого іншого.

Те ж саме і з педикюром - такий дизайн виграшно виглядає на ніжках, надаючи їм акуратності.

З малюнком

Якщо ви ще не робили педикюр, то будете здивовані - на нігтях ніг малюють також багато і красиво, як і на руках. І зобразити там можна що завгодно - головне, щоб вистачило фантазії клієнта і майстра.

Грамотне поєднання кольорів і візерунків подарує вам приємний дизайн.

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