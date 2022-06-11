Українська культура - джерело натхнення для всього світу.

Сьогодні українською культурою цікавиться весь світ. Відомі артисти виходять на червоні доріжки і сцени у синьо-жовтих нарядах або одязі від українських дизайнерів. Останні ж надихаються дивовижною національною ідентичністю, створюючи свої колекції. Vogue назвав 5 модних колекцій, натхнених українською культурою.

The Coat by Katya Silchenko

Український бренд представив мініколекцію з сукні-футляра, укороченого топа, джинсовки і багато чого іншого. Вся колекція представлена в єдиному відтінку - це колір української пшениці. Колекцію відшивали з натуральних тканин прямо під час того, як окупанти били ракетами по мирних містах України.

Marianna Senchina

Український бренд одягу показав невелику колекцію, в якій родзинкою стали кольори українського прапора. Саме аплікація з синьо-жовтих кольорів - це символ майбутньої перемоги України над Росією.

Ця колекція стала благодійною - весь прибуток від продажу передадуть до благодійного фонду Марії Єфросиніної "MASHA Foundation", а звідти розподілять на потреби жінок, людей похилого віку та дітей, які постраждали від агресії РФ в Україні.

UDANA x IRYNA TITENKO

Нещодавно була представлена патріотична колаборація з фотографом Іриною Тітенко. Вона зробила не тільки приголомшливі кадри для реклами, але і стала автором ручної вишивки, якою захопилася під час війни. У колекції представлені лляні сорочки, в кожному візерунку яких - генетичний код нації.

PAPAYA

Відомий бренд одягу надихнувся приголомшливою природою нашої країни, тому на своїй новій колекції футболок зобразив фотографії і координати дійсно крутих пейзажів. Наприклад, на деяких моделях зображені коні із заповідника Асканії-Нови, Лемурійське озеро, Здолбунівський кар'єр і багато інших місць.

На жаль, деякі локації зараз тимчасово окуповані, проте творці кажуть - вірять у те, що незабаром зможу прогулятися там під синьо-жовтим прапором.

Половину прибутку від продажу колекції PAPAYA передає до фондів "Асканії-Нова" і "Повернися живим".

JJSQUEE

З давніх часів наші предки вірили, що різні візерунки та орнаменти служать в якості оберега від зла. Саме цим і надихнулися дизайнери JJSQUEE, створюючи нову колекцію. Примітно, що база і деталі виконані з вторинних матеріалів і натуральних тканин.

Половину прибутку від продажу колекції бренд передає на потреби військовослужбовців, які мужньо захищають Україну.

Нагадаємо, названо наймодніші кросівки і кеди на літо 2022.

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