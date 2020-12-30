Яблучний оцет є одним із засобів, здатних творити чудеса зі шкірою.

Розацеа - поширене запальне захворювання шкіри обличчя. Однак є кілька ефективних домашніх засобів від цього розладу.

Читайте такожНазвано п'ять найкращих косметичних масок для шкіри з медуЯблучний оцет. Один із засобів, які можуть творити чудеса зі шкірою. Оцет також допомагає при розацеа. Він має протизапальні властивості, необхідні для лікування запалень. Одну-дві столові ложки яблучного оцту змішайте зі склянкою теплої води і випийте. Також можна додати в склянку трохи меду. Вживати його рекомендується один раз на день перед їжею.

Куркума. Ця спеція містить активний інгредієнт, званий куркуміном, який має протизапальні властивості і може допомогти зняти запалення. Чайну ложку порошку куркуми рекомендується змішати зі склянкою води і випити. Також можна наносити куркуму на уражені ділянки шкіри, змішавши спецію з йогуртом. Робіть це один раз на день для найкращих результатів.

Імбир. Він містить гінгерол, що володіє протизапальними властивостями, що допомагають зменшувати набряки, запалення і почервоніння. 6-7 см імбиру змішайте в склянці води. Доведіть до кипіння і тушкуйте кілька хвилин. Процідіть і випийте імбирний чай, коли він охолоне. Робити це потрібно два-три рази на день, пише medikforum з посиланням на The Health Site.

Алое Вера. Свіжий гель з листя Алое Вера діє як пом'якшувальний і зволожуючий засіб для шкіри. Його цілющі властивості роблять алое відмінним домашнім засобом від розацеа. Наносите гель на уражені ділянки шкіри після миття. Залишайте на півгодини і змивайте. Робіть це двічі на день, щоб впоратися з симптомами розацеа.

Вівсяна каша. Вівсо містить фенольні сполуки, що володіють протизапальними властивостями. Це також позбавляє від свербіння, запалень, набряків і подразнень, викликаних запаленням шкіри. Подрібніть півсклянки вівса і змішайте його з чвертю склянки води. Нанесіть суміш на уражені ділянки і залиште на 20-30 хвилин. Накладати маску можна два рази на день.

Мед. Сирий мед - ефективний засіб, який може допомогти позбутися розацеа. Мед сприяє утриманню вологи в шкірі і позбавляє від сухості. Візьміть трохи меду і нанесіть на уражені ділянки. Залиште на 30 хвилин і змийте. Робіть це двічі на день для отримання ефективних результатів.

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Автор: УНІАН