Найголовнішим ворогом для сухої шкіри є алкоголь. Він діє як сечогінний засіб в організмі, тобто виводить рідину. Це може привести до зневоднення і висихання шкіри.

Внесення змін в дієту - відмінний перший крок до вирішення проблеми сухої шкіри. Ось кілька продуктів, які негативно на неї впливають, тому їх краще виключити з раціону.

Читайте такожСтало відомо, як омолодити обличчя в домашніх умовахАлкоголь. Він діє як сечогінний засіб в організмі, тобто виводить рідину. Це може привести до зневоднення і висихання шкіри. Крім того, спиртне може зробити тонкі лінії і зморшки більш вираженими.

Солоні продукти. Ще одна причина сухої шкіри. Коли ви їсте занадто багато солі, тіло витягує більше рідини з клітин, щоб нейтралізувати сіль. В результаті, через нестачу рідини в організмі шкіра стає більш сухою. При солоній дієті не забудьте також випивати багато води, щоб відновити баланс, передає medikforum з посиланням на The Health Site.

Цукор. Надлишок цукру в кровотоці може викликати "перехресне зшивання" колагену, що стане причиною жорсткості і втрати еластичності шкіри. Оскільки вона складається з колагену, нестача цього білка в раціоні може привести до втрати форми і пружності. Цукор також здатний послабити і висушити шкіру.

Рафіновані вуглеводи. Перероблені вуглеводи, такі як білий рис, хліб і макаронні вироби, можуть пошкодити колаген в шкірі так само, як цукор. Втрата колагену робить шкіру більш схильною до появи зморшок і посилення впливу гравітації (обвислій шкірі).

Продукти з високим вмістом вітаміну А. Надмірна кількість вітаміну А може викликати сухість шкіри, випадання волосся, тріщини на губах, ослаблення кісток, головні болі і багато іншого. Продукти, які є хорошими джерелами вітаміну А, включають жир печінки риб, печінку, яєчні жовтки, масло, вершки і збагачене молоко. Можна відмовитися від прийому добавок з вітаміном А, але перед цим проконсультуйтеся з лікарем.

Кава. Як і алкоголь, кава може зневоднювати шкіру, звужуючи кровоносні судини, що впливає на приплив рідини до шкіри. Кава особливо погано впливає на шкіру навколо очей. Ще гірше, якщо ви п'єте каву натщесерце.

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Автор: УНІАН