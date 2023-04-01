Перша леді України виступила на міжнародній конференції "Об'єднані заради справедливості: Буча - Гаага".

Перша леді України Олена Зеленська завжди має чудовий вигляд. Її стиль захоплює громадськість і модних критиків, викликаючи бурхливі обговорення чи не після кожного виходу в світ. Образи вона найчастіше створює самостійно, але з урахуванням коментарів стилістів.

Наразі дружина президента виступила на міжнародній конференції "Об'єднані заради справедливості: Буча - Гаага". Там вона з'явилася в темній картатій блузці і класичному костюмі.

Наряд доповнений чорними витонченими туфлями на підборах. Волосся Олена Зеленська вирівняла і поклала на плечі. На обличчі нанесено акуратний повсякденний макіяж.

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Під час виступу дружина Володимира Зеленського зазначила:

"Буча - лише одне з десятків імен українських трагедій. Одна з перших, про яку дізнався світ. Кожен українець через рік і місяць вторгнення носить у собі свою Бучу. Російським злочинам у Бучі рік, але болить так само. Час не лікує. Але лікує справедливість".

Відзначимо, 45-річна Олена Зеленська вважається найстильнішою першою леді за роки незалежної України. Вона поєднує в своєму гардеробі стриману класику і впевнений кежуал. Перша леді надає перевагу одягу та аксесуарам українського виробництва.

Нагадаємо, Олена Зеленська вразила ефектним образом на зустрічі з Орландо Блумом.

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