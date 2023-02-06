6 лютого перша леді святкує свій день народження. На честь цього згадуємо про її шлях, а також про те, чому її вважають іконою стилю.

Олена Зеленська - перша леді України. Після того, як її чоловік очолив державу, на неї звалилося багато обов'язків. Судячи з усього, з усім вона справляється на "відмінно", а також встигає підкорювати публіку своїм розкішним зовнішнім виглядом. Практично кожна публічна зустріч Олени закінчується бурхливим обговоренням її вишуканого вбрання.

Як одягається Олена Зеленська

Як відомо, при виборі нарядів перша леді керується особистим досвідом і смаком. У них з Володимиром Зеленським є один на двох особистий стиліст, якого знамените подружжя оплачує з особистих коштів.

Практично завжди Олена з'являється на публіці в нарядах від українських дизайнерів, намагаючись таким чином підтримати локальне виробництво. Найчастіше в її аутфітах простежується кежуал і класичний стилі.

Наприклад, на Всесвітньому економічному форумі в Швейцарії вона з'явилася в подовженому коричневому піджаку і брюках, а також шовковій сорочці і човниках з гострим носком.

У Давосі в січні цього року дружина Володимира Зеленського позувала в розкішній вишиванці від українського виробника Must Have за 4 тисячі гривень. У соцмережах її вбрання засипали компліментами.

На другий саміт перших леді та джентльменів у 2022 році Зеленська одягла костюм молочного кольору від українського бренду The COAT by Katya Silchenko. До слова, Олена часто купує одяг від цього бренду.

Також у 2022 році Олена Зеленська бачилася з держсекретарем США Блінкеном. Вона мала ефектний вигляд в довгій сукні кольору хакі від відомого дизайнера Лілії Літковської.

Це далеко не весь список найефектніших і обговорюваних виходів у світ Олени. Багато хто вже визнав її найстильнішою першою леді України за всі роки незалежності нашої країни.

Чим Олена Зеленська займається під час війни

Після того, як Росія повномасштабно вторглася на територію нашої країни, перша леді почала вести інформаційну діяльність за кордоном. У своїх інтерв'ю вона розповідає про те, що насправді відбувається в нашій країні, а також розповідає про людей, чиї життя обірвалися через російських військових.

"Я веду постійну, щоденну роботу на інформаційному фронті, щоб доносити правду про те, що відбувається на нашій землі", - сказала Зеленська в одному зі своїх інтерв'ю.

Також вона регулярно зустрічається з чиновниками інших країн, домовляючись про допомогу Україні.

Нагадаємо, Зеленська з'явилася на форумі в Давосі у вишиванці за 4 тисячі гривень.

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