Стилісти розповіли, що краще носити влітку 2022, щоб виглядати модно і сучасно.
Брючні костюми
Класичні і більш мішкуваті варіанти костюмів - це тренд сезону. Якщо ви любите діловий стиль, то саме час підшукати собі цікавий варіант в гардероб.
Широкі джинси і джинси-кльош
У моду повернулися джинси, які розширюються від коліна вниз. Свіжо і актуально виглядають "дудочки" або "бойфренди". Загалом, обтягуючим варіантів цього літа не місце у вашому гардеробі. Тільки вільні, широкі і оверсайз-моделі.
Плісирована спідниця
Така спідниця відмінно підійде дівчатам і жінкам будь-якої комплекції тіла.
Вона підкреслює жіночність, надає легкості образу, а при правильно підібраному поєднанні з іншими речами ще й робить акцент на вашому почутті смаку.
Сукня з вирізами
Такий варіант вбрання підкреслить жіночність і сексуальність. Головне - не переборщити з вирізами.
Топ в рубчик
Рубчик - тренд сезону. Сьогодні активно набирають популярності лосини, велосипедки, футболки і топи в рубчик. Топи - це окрема любов сучасних модниць. Мінімалістичний укорочений топ в рубчик буде мати гарний вигляд і зі спідницею, і з джинсами-оверсайз.
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