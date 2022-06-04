Фахівці зі світу моди поділилися тим, які елементи гардероба будуть актуальні в найближчі три місяці.

Стилісти розповіли, що краще носити влітку 2022, щоб виглядати модно і сучасно.

Брючні костюми

Класичні і більш мішкуваті варіанти костюмів - це тренд сезону. Якщо ви любите діловий стиль, то саме час підшукати собі цікавий варіант в гардероб.

Широкі джинси і джинси-кльош

У моду повернулися джинси, які розширюються від коліна вниз. Свіжо і актуально виглядають "дудочки" або "бойфренди". Загалом, обтягуючим варіантів цього літа не місце у вашому гардеробі. Тільки вільні, широкі і оверсайз-моделі.

Плісирована спідниця

Така спідниця відмінно підійде дівчатам і жінкам будь-якої комплекції тіла.

Вона підкреслює жіночність, надає легкості образу, а при правильно підібраному поєднанні з іншими речами ще й робить акцент на вашому почутті смаку.

Сукня з вирізами

Такий варіант вбрання підкреслить жіночність і сексуальність. Головне - не переборщити з вирізами.

Топ в рубчик

Рубчик - тренд сезону. Сьогодні активно набирають популярності лосини, велосипедки, футболки і топи в рубчик. Топи - це окрема любов сучасних модниць. Мінімалістичний укорочений топ в рубчик буде мати гарний вигляд і зі спідницею, і з джинсами-оверсайз.

Також УНІАН писав, як сьогодні показують свою патріотичність за допомогою тату, манікюру, одягу.

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