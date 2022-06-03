Синьо-жовті візерунки на нігтях або елементи одягу - це тепер не просто тренд, а символ, наповнений змістом.

Кольори українського прапора і зображення герба - це безумовний тренд. Модниці роблять собі манікюр з патріотичними картинками, а по всьому світу одягаються в синьо-жовтий одяг. УНІАН розповість, що зараз модно.

Одяг

По-перше, зірки всього світу підтримують нашу країну, виходячи на публіку в одязі кольору синьо-жовтого прапора. Наприклад, ефектно і стильно виглядають класичні брючні костюми.

Французька дизайнер і творець однойменного бренду Ізабель Марант виклала в соцмережі фото в світшоті українського забарвлення.

По-друге, неймовірний тренд цього літа - футболки з написами, що стали за останні три місяці культовими.

І там не тільки фотографії Кіма і Арестовича.

Не обійшлося і без легендарної "Стефанії", з якою Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022.

Зазначимо, інститут кольору Pantone підтримав Україну. У Instagram вони виклали соняшники на блакитному небі та кольори українського прапора – синій та жовтий.

Манікюр

Ще з весни модниці стали просити у своїх б'юті-майстрів малювати герб і писати патріотичні написи. Цю тенденцію підхопили і ось уже три місяці вона не втрачає актуальності.

Татуювання

Деякі вирішили назавжди залишити на своєму тілі знак, який нагадає про те, що відбувається в Україні. Малюють найчастіше Україну або легендарну марку "російський військовий корабель".

Нагадаємо, названо модні сарафани та сукні на літо 2022.

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