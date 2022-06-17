Якщо ви не любите носити довгі нігті, то це не означає, що потрібно відмовитися від нейлс-творчості.

Навіть на коротких нігтях можна створити справжній шедевр. А якщо зайвого блиску і яскравості не хочеться, можна обмежитися вдалим поєднанням відтінків. УНІАН зібрав для вас добірку з 10 фотографій манікюру, серед яких ви точно можете знайти щось підходяще для себе.

Жовтий добре поєднується з відтінками зеленого. Таке поєднання можна прикрасити малюнками ромашок. Головне - не малювати на кожному нігті, щоб не виглядало занадто.

Найпростіший варіант - однотонний нюд. Це для тих, хто не хоче морочитися, але піклується про акуратність свого манікюру.

Персиковий колір - універсальний. Його можна наносити як на довгі, так і на короткі нігті. Його перевага в тому, що він підходить до будь-якого кольору шкіри, добре доповнить будь-який образ і відмінно виглядає під час літнього сезону.

Щоб якось доповнити однотонне покриття, можна зверху нанести блискітки.

Поєднання кольору і блискіток повертається в моду. Як і кілька років тому, актуальним буде асиметричне рішення - три нігті однотонні, а два - покриті сріблястими, золотими або іншими блискітками. Можна покривати повністю, а лише якусь частину, наприклад, як показано на фото.

Якщо влітку хочеться ніжності, то можна поєднувати у себе на нігтях блакитні і сині відтінки. В такому випадку один ніготь можна прикрасити візерунками, відповідними загальній колірній гамі.

Виглядає дуже навіть цікаво і незвично.

Сполучення рожевого і лавандового завжди було одним з найбільш популярних серед модниць.

Ще одне рішення на короткі нігті - класичний френч.

Якщо ви любите сміливі і яскраві кольори, то вам точно сподобається ця ідея. Носити стразики потрібно акуратно, щоб не втратити.

Поєднання чорного і білого (молочного) більше не буде виглядати нудно, якщо його прикрасити золотими стрічками і стразами.

Нагадаємо, названо наймодніші і прості ідеї педикюру на літо 2022.

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