Ці варіанти відмінно підійдуть на будь-які ніжки.

Хочете зробити педикюр, але не знаєте який дизайн вибрати? УНІАН зібрав 10 актуальних варіантів, які виглядають модно і сучасно влітку 2022 року. Повторити їх зможе будь-який майстер.

Яскраве світловідбиваюче покриття - справжній тренд сезону не тільки в одязі, але і в нейлс-індустрії. Тільки подивіться, як ефектно цей дизайн виглядає з чорним взуттям.

Це класика, яка в моді вже не перший рік. Витончені малюнки на великому пальці доречні як ніколи.

Любителям яскравішою виразно сподобається червоне покриття з блискітками.

Молочний колір підкреслює жіночність і виглядає дуже акуратно.

Ще один стильний колір на літо 2022 - блідо-рожевий. Можна зробити як однотонний педикюр, так і розмалювати великий пальчик в тон.

Такі рішення теж будуть популярні в цьому сезоні. Можна зробити обводку як рожевим, так і будь-яким іншим яскравим кольором.

"Зебра" популярна в цьому сезоні. Її часто малюють на руках, тому чому б не оформити з цими нотками педикюр? Виглядає дуже сучасно.

Ще один акуратний однотонний педикюр. Цей відтінок, до речі, є одним з найпопулярніших в сезоні весна-літо 2022.

Ніжне рішення для любителів чогось вишуканого. Попри те, що виглядає цей дизайн дуже дорого і складно, робити його вкрай просто.

А такий дизайн - прямий конкурент "зебрі". Щоб зробити його ще більш цікавим, великий пальчик можна покрити матовим.

Нагадаємо, названо топ-10 прикрас, які зараз в тренді.

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