УНІАН зібрав всі моделі сережок, які актуальні в 2022 році. Вони підкреслять образ будь-якої модниці, зробивши його неповторним, цікавим і доповненим.
Яскраві масивні сережки з камінням
Вони допоможуть виділити себе, проте їх потрібно дуже ретельно підбирати до образу, щоб не переборщити.
Геометрія
Лаконічно, але в той же час помітно, свіжо, незвично. Такі сережки відмінно підійдуть до класичного аутфіту. Особливо добре вони поєднуються з піджаками оверсайз і недбало зібраними волоссям.
Ковані сережки
Нова цікава модель, яка характеризується поєднанням легкості і масивності. Даний приклад простий, без надмірностей.
Маленькі кільця з плетінням
Їх можна носити як в сріблі, так і в золоті, проте позолочена модель виглядає більш багато і повноцінно. Відмінно підійде під будь-який образ і зачіску.
Асиметричні ланцюги
Така модель не всім до душі, тому що далеко не всі модниці вирішуються замінити універсальну класику на щось більш свіже, молодіжне і цікаве. Проте така модель є одним з головних трендів цього року.
Кафи
Безумовний хіт сезону. Помітні, але водночас жіночні прикраси приваблюють любительок цікавих сережок.
Візерунки з перлами
Ці сережки - відмінне доповнення на особливий вечір. Будуть добре виглядати з короткою стрижкою або зібраними волоссям.
Пусети-кільця
Дана модель вражає своєю елегантністю. Більш дорого і сяюче виглядає саме в золоті.
Кругла з замком-шпилькою
Базове рішення на кожен день. Прості, але одночасно цікаві і відмінно підходять до будь-якої події. Ці сережки можуть бути ще й дуже хорошим подарунком, оскільки подарувавши їх, ви точно не прогадаєте.
Класичні підвіски
Жіночний аксесуар для вечірнього вбрання.
Нагадаємо, названо наймодніший і універсальний елемент гардеробу цього літа.