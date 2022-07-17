З цими аксесуарами ви будете виглядати стильно і сучасно.

УНІАН зібрав всі моделі сережок, які актуальні в 2022 році. Вони підкреслять образ будь-якої модниці, зробивши його неповторним, цікавим і доповненим.

Яскраві масивні сережки з камінням

Вони допоможуть виділити себе, проте їх потрібно дуже ретельно підбирати до образу, щоб не переборщити.

Геометрія

Лаконічно, але в той же час помітно, свіжо, незвично. Такі сережки відмінно підійдуть до класичного аутфіту. Особливо добре вони поєднуються з піджаками оверсайз і недбало зібраними волоссям.

Ковані сережки

Нова цікава модель, яка характеризується поєднанням легкості і масивності. Даний приклад простий, без надмірностей.

Маленькі кільця з плетінням

Їх можна носити як в сріблі, так і в золоті, проте позолочена модель виглядає більш багато і повноцінно. Відмінно підійде під будь-який образ і зачіску.

Асиметричні ланцюги

Така модель не всім до душі, тому що далеко не всі модниці вирішуються замінити універсальну класику на щось більш свіже, молодіжне і цікаве. Проте така модель є одним з головних трендів цього року.

Кафи

Безумовний хіт сезону. Помітні, але водночас жіночні прикраси приваблюють любительок цікавих сережок.

Візерунки з перлами

Ці сережки - відмінне доповнення на особливий вечір. Будуть добре виглядати з короткою стрижкою або зібраними волоссям.

Пусети-кільця

Дана модель вражає своєю елегантністю. Більш дорого і сяюче виглядає саме в золоті.

Кругла з замком-шпилькою

Базове рішення на кожен день. Прості, але одночасно цікаві і відмінно підходять до будь-якої події. Ці сережки можуть бути ще й дуже хорошим подарунком, оскільки подарувавши їх, ви точно не прогадаєте.

Класичні підвіски

Жіночний аксесуар для вечірнього вбрання.

Нагадаємо, названо наймодніший і універсальний елемент гардеробу цього літа.

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