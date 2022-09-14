Якщо ви думаєте про те, чим наповнити свій гардероб на осінь 2022, щоб мати стильний, модний і молодіжний вигляд, то пропонуємо вам кілька варіантів. Так, актуальним буде довгий тренч, яскраве худі і картата сорочка. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.
Коротке пальто-піджак
Такий варіант візуально дуже стрункішає свою володарку. Також під нього можна вдало підібрати практично будь-який одяг: повсякденний, класичний, вечірній або навіть спортивний.
Картата сорочка
Одяг, актуальний в усі часи. Тут важливо також віддавати перевагу не приталеним варіантів, а саме оверсайзу. По-перше, це візуально робить модель більш стрункою і витягнутою.
По-друге, саме таке вбрання вас дуже омолодить. Поєднувати його можна з джинсами або шортами-бермудами.
Сукня з геометрією
Таке рішення буде дуже доречним і свіжим. Геометричні малюнки підкреслюють вашу яскравість. Однак стилісти попереджають: не варто обирати вбрання в смужку - вертикальну або горизонтальну. По-перше, це вже давно не в моді. А по-друге, це може візуально додати моделі кілька кг.
Тренч
Це хороший варіант верхнього одягу на теплу осінь. У 2022 році особливою популярністю користуються двосторонні тренчі - коричневий (бежевий) і чорний.
Худі
Такий одяг буде теплим і актуальним в цьому сезоні. Поєднувати його можна як зі спортивними штанами того ж кольору, так і з джинсами. Відмінно для дому, для прогулянок, для пробіжок.
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