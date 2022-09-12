Попереду холод і дуже мінлива погода, тому купіть собі те, що врятує до опалювального сезону і додатково зігріє в його період.

УНІАН зібрав п'ять варіантів одягу для дому та виходу в люди, в яких цієї осені буде дуже тепло і зручно.

Махрова піжама на флісі

Такий костюмчик, що складається з светру і штанів, стане незамінною річчю вдома. По-перше, він дуже милий. А забарвлень і принтів існує дуже багато, тому знайти щось собі до душі - дуже просто. По-друге, така піжама приємна надотик і дуже м'яка, тому в ній можна як спати, так і зігріти себе протягом дня.

Піжама-сорочка

Такий варіант домашнього одягу - ще одна любов серед модниць. Він має акуратний вигляд. Завдяки високій посадці штанів на м'якій широкій резинці зручно сидить і не розтягується.

Відео дня

Якщо говорити про дану модель, то вона на 100% з котону - щільної тканини, яка зігріє вас в період осіннього холоду.

Спортивний костюм

Модель, показана на фото, - це двунитка. Він сам по собі досить щільний і теплий, але є ще більш утеплений варіант - це спортивний костюм з підкладкою на флісі. У такому одязі ви точно не замерзнете і будете мати стильний вигляд.

Довгий в'язаний кардиган

Навіть любительки короткого одягу переходять на щось більш практичне в холодний період. Але стилісти стверджують, що саме такий варіант кардигану буде користуватися актуальністю восени 2022. Його можна носити як вдома, так і надягати для виходу в люди.

Яскраві кардигани відмінно поєднуються з джинсами, а білі, бежеві або чорні - гармоніюють з брюками або класичної спідницею.

Жилет

Згідно з коментарями стилістів, ця річ є трендом минулого сезону, але дуже добре зігріває. Тому восени 2022 року ми говоримо про її практичність.

Подібну жилетку добре носити поверх світшоти або худі в спортивному стилі.

Нагадаємо, названо п'ять ідеальних пар взуття на осінь 2022.

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