Названо тренди жіночого одягу на осінь 2022 / фото instagram.com

Якщо ви хочете цієї осені мати стильний і помітний вигляд, то обов'язково прислухайтеся до порад стилістів. А УНІАН зібрав кілька крутих образів, які точно надихнуть вас.

Кардиган оверсайз

По-перше, це красиво. По-друге, це тепло. А по-третє - можна поєднувати з найрізноманітнішим одягом. Плюси такого довгого в'язаного кардигани можна перераховувати нескінченно. І кожна модниця, яка вирішить придбати його собі, обов'язково в цьому переконається. 

Кардиган оверсайз / фото instagram.com

Светр з візерунками

Ще недавно такий светр вважався старомодним. Але, як відомо, нове - це добре забуте старе.

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Подібна модель відмінно пасуватиме під джинси. Стилісти кажуть, що можна вибирати різне забарвлення - від пастельних тонів до строкатих. 

Светр з візерунками / фото instagram.com
Светр з візерунками / фото instagram.com

Светр фактурної в'язки

У такому об'ємному одязі ви точно не залишитеся непоміченою. Особливо, якщо віддасте перевагу яскравим відтінкам. Наприклад, фуксія добре буде поєднуватися з картатою спідницею або білими брюками. 

Светр фактурної в'язки / фото instagram.com

Укорочений светр

Мода на такі моделі поступово проходить. Однак такий класичний варіант грубої в'язки все ще займає своє місце серед стильних штучок нинішнього сезону. 

Укорочений светр / фото instagram.com
Укорочений светр / фото instagram.com

Оверсайз-светр з написами

Дана модель відмінно підійде тим, хто любить виділятися, виглядати яскраво і сучасно. Найбільше вони гармоніюють зі світлими джинсами, проте можна їх носити і під спідницю міні, і під шорти. Головне - це щоб погода дозволяла. 

Оверсайз-светр з написами / фото instagram.com
Оверсайз-светр з написами / фото instagram.com

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про те, як обрати парасольку на осінь і які є стильні варіанти 2022.

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