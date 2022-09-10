Парасолька - незамінний атрибут на дощову осінь. А, як прогнозують метеорологи, саме такою вона буде для більшості регіонів країни.

Попри те, що парасолька - це універсальна річ, все ж є відмінність за гендером. Так, жіночі парасолі зазвичай компактні, акуратні і яскраві. Якщо мова йде про чоловічі парасолі, вони більш масивні, але колірна гамма більш мізерна - тільки базові відтінки. УНІАН розповість, які парасолі будуть актуальні восени 2022.

Парасолька з малюнком зсередини

Саме такі зараз дуже актуальні. Парасолька, яка зовні виглядає як однотонна, а всередині має малюнок - елегантний і стильний. Такі можуть бути як жіночі, так і чоловічі.

Леопардова з масивною ручкою

Така модель сподобається всім любителям яскравого і дорогого. А ця стильна ручка - те, що точно не залишиться непоміченим.

Відео дня

Звичайно, якщо ви переживаєте про поєднання парасольки з вашим одягом, цей аксесуар варто обирати дуже акуратно.

Він абсолютно не буде гармоніювати з яскравим одягом. Виключно чорний, білий, бежевий і коричневий відтінки.

Прозора парасолька

А ось такий варіант ідеально підійде під яскраве пальто. І фотосесії під осіннім дощем з ним влаштовувати дуже круто і цікаво.

Райдужний

Якщо восени вам не вистачає фарб, то така райдужна парасолька - те, що точно виділить вас з натовпу. До слова, вони є не тільки на довгій ручці, як показано на фото, але і на короткій - такі компактні парасолі зручно носити в сумці або в рюкзаку.

Класична чорна

Це смак, стиль і мода, яка не змінюється з роками. Звичайна чорна парасолька на довгій ручці - mast have для кожного. Звичайно, носити його можна як чоловікам, так і жінкам, проте цю модель найбільше таки обирають чоловіки.

Нагадаємо, названо п'ять ідеальних пар взуття на осінь 2022.

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