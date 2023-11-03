Виявляється, співачка не витрачає багато грошей на речі.

Українська співачка Тіна Кароль відвідала Львів. Там її "зловив" блогер Ніколас Карма, який поцікавився, скільки коштує її "лук".

Співачка розповіла, що яскраві костюми вибирає тільки для сцени. А ось в повсякденному житті вона намагається бути непримітною.

Так, на вулицях Львова знаменитість з'явилася в спортивному костюмі - лосинах, лонгсліві, кофтині і кросівках. За її словами, лосини і лонгслів вона купила всього за дві тисячі гривень. А ось кросівки від бренду Adidas дорожчі. На них зірка витратила понад три тисячі гривень.

Доповнила вона свій образ рюкзаком. Такий аксесуар від всесвітньо відомого бренду Hunter коштує майже 7600 тисяч гривень.

Крім того, артистка зізналася, що не носить годинник, щоб не відчувати час.

Як відреагували користувачі мережі

"Красуня і розумниця. Дуже приємно бачити"

"Ось це справжня людина. Зовсім неважливо, в які бренди ти одягнений"

"Клас, у неї така потужна енергетика"

"Так тепло і ніжно стало після перегляду цього відео"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль представила кліп на пісню "Не святі", в якому дуже еротично рухалася під проливним дощем.

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