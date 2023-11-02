Співачка Тіна Кароль представила новий кліп на пісню "Не святі". У новій відеороботі вона постала в чорній міні-сукні з глибоким декольте і босоніжках на високих підборах.
У кадрі знаменитість сидить на дивані під проливним дощем, еротично рухається і співає пісню, яка буквально "підірвала" мережу. Також в кадрі з'явився чоловік, який млосно дивився в камеру і палив.
В кінці кліпу за диваном спалахує вогонь. Такі спецефекти додали новій відеороботі Кароль більше сексуальності і зробили його по-справжньому гарячим.
За словами співачки, композиція "Не святі" покликана донести те, що кохати і зізнаватися в почуттях важливо сьогодні, а не потім.
Як відреагували користувачі мережі
- "Яке точне визначення кохання. Тіна незрівнянна на екрані"
- "Дуже сильно і талановито"
- "Кліп можна переглядати 1000 разів і він не набридне. Пісня неймовірна, стала однією з улюблених"
- "Шалено красиво, естетично. Тіно, ви як завжди прекрасна! Моє серце належить вашим пісням"
- "Це шедевр"
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