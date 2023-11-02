Співачка "розірвала" мережу новою роботою.

Співачка Тіна Кароль представила новий кліп на пісню "Не святі". У новій відеороботі вона постала в чорній міні-сукні з глибоким декольте і босоніжках на високих підборах.

У кадрі знаменитість сидить на дивані під проливним дощем, еротично рухається і співає пісню, яка буквально "підірвала" мережу. Також в кадрі з'явився чоловік, який млосно дивився в камеру і палив.

В кінці кліпу за диваном спалахує вогонь. Такі спецефекти додали новій відеороботі Кароль більше сексуальності і зробили його по-справжньому гарячим.

За словами співачки, композиція "Не святі" покликана донести те, що кохати і зізнаватися в почуттях важливо сьогодні, а не потім.

Як відреагували користувачі мережі

"Яке точне визначення кохання. Тіна незрівнянна на екрані"

"Дуже сильно і талановито"

"Кліп можна переглядати 1000 разів і він не набридне. Пісня неймовірна, стала однією з улюблених"

"Шалено красиво, естетично. Тіно, ви як завжди прекрасна! Моє серце належить вашим пісням"

"Це шедевр"

Нагадаємо, як співачка Бучинська стала феноменом 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: