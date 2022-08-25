Вже час задуматися над тим, що ви будете носити в прийдешньому сезоні.

Саме час задуматися над тим, яке взуття купити на осінь 2022, щоб було і зручно, і красиво, і стильно. Стилісти кажуть, що в даному сезоні акцент буде саме на класиці - лофери, ботильйони, челсі. Якщо ж говорити про спортивний стиль, то кеди краще прибрати в довгий ящик і обзавестися білими кросівками з широкою підошвою.

УНІАН зібрав кілька варіантів взуття, яке може вам сподобатися, і точно буде вигідно виглядати з будь-яким аутфітом.

Черевики дербі

Класичний стиль і масивна підошва - те, що потрібно для цього сезону. Можна носити як під піджак, так під пальто або куртку. Дуже добре поєднується з брюками і джинсами.

Світлі челсі на масивній підошві

Такі напівчеревики кремового кольору - справжній хіт сезону. Їх найкраще носити під пальто.

Як відомо, восени 2022 популярністю буде користуватися саме картате пальто, що в комбінації дасть вам ефектний сезонний аутфіт.

Чорні ботильйони на підборах

Це просто ідеальне взуття для любителів підбор. Просто, стильно, зручно і зі смаком.

Кросівки

Якщо ви віддаєте перевагу спортивному стилю, то ваш вибір - базові білі кросівки. На відміну від минулої осені, коли були популярні кеди, зараз краще обирати саме кроси з широкою масивною підошвою. Правда, в сезон дощів не дуже практично. Зате красиво.

Гумові чоботи

До речі, про сезон дощів. Якщо він все ж настане, то такі дизайнерські сірі гумові чоботи - найкраще, що ви можете обрати для себе.

Лофери

На теплу погоду можна обрати базові чорні лофери. Це ті ж туфлі, тільки без застібок. Їх носять з брючними костюмами, прямими або звуженими штанами, блузками і сорочками, водолазками, спідницею-олівцем, офісними сукнями.

Білі ботильйони

Компонувати подібні моделі осіннього взуття можна з одягом в різному стилі. Але в цьому сезоні вони будуть модними з чим завгодно.

Нагадаємо, названо топ-5 стильних і простих образів на осінь.

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