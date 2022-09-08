Мінливість погоди і схильність до похолодання змушує задуматися про те, що час купити модне взуття на осінь. УНІАН розповідає, що стильно носити в цьому сезоні і з чим поєднувати ту чи іншу пару.
Кросівки Air Max
Ця модель вперше стала популярною близько п'яти років тому. З тих пір вона то йшла з модного п'єдесталу, то знову на нього поверталася. Восени 2022 такий тип кросівок знову стає актуальним. Однак обирати варто не різнокольорові варіанти (застаріла модель), а класичну повністю біле або повністю чорне взуття.
Ботильйони
Віддавати перевагу можна і класичному взуттю. Наприклад, якщо ви любите каблук, то зручним і модним рішенням стануть ботильйони.
Експерти запевняють, що в тренді коричневий колір, відтінок кави з молоком і марсала. Ніяких чорних або білих!
Леопардові казаки
Вже багато сезонів під ряд це взуття - лідер серед головних речей гардероба. І осінь 2022 - не виняток. Вона відмінно впишеться в ваш denim-style.
Черевики на тракторній підошві
Так, вони вже заполонили буквально всі модні бутіки і є у кожної любительки мати гарний вигляд. Але в цьому році підвищився попит саме на світле взуття.
Черевики з широкою підошвою на підборах
Модель, дуже схожа не попередню. Однак завдяки формі і підошві її можна більш органічно поєднувати зі спідницями.
Нагадаємо, названо найбільші модні відтінки сезону осінь 2022.