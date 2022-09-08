Початок вересня - дуже неоднозначний час. Частина людей ще носять літні босоніжки, а частина вже перейшла на осінні черевики.

Мінливість погоди і схильність до похолодання змушує задуматися про те, що час купити модне взуття на осінь. УНІАН розповідає, що стильно носити в цьому сезоні і з чим поєднувати ту чи іншу пару.

Кросівки Air Max

Ця модель вперше стала популярною близько п'яти років тому. З тих пір вона то йшла з модного п'єдесталу, то знову на нього поверталася. Восени 2022 такий тип кросівок знову стає актуальним. Однак обирати варто не різнокольорові варіанти (застаріла модель), а класичну повністю біле або повністю чорне взуття.

Ботильйони

Віддавати перевагу можна і класичному взуттю. Наприклад, якщо ви любите каблук, то зручним і модним рішенням стануть ботильйони.

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Експерти запевняють, що в тренді коричневий колір, відтінок кави з молоком і марсала. Ніяких чорних або білих!

Леопардові казаки

Вже багато сезонів під ряд це взуття - лідер серед головних речей гардероба. І осінь 2022 - не виняток. Вона відмінно впишеться в ваш denim-style.

Черевики на тракторній підошві

Так, вони вже заполонили буквально всі модні бутіки і є у кожної любительки мати гарний вигляд. Але в цьому році підвищився попит саме на світле взуття.

Черевики з широкою підошвою на підборах

Модель, дуже схожа не попередню. Однак завдяки формі і підошві її можна більш органічно поєднувати зі спідницями.

Нагадаємо, названо найбільші модні відтінки сезону осінь 2022.

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