У цьому матеріалі ми розповімо як ефективно поєднати базовий комфорт і модні тенденції.

Літо - період високих температур. Щоб не померти від спеки, важливо грамотно підходити до підбору одягу. У цій статті УНІАН зібрав найактуальніші поради по тому, як слід одягатися, щоб відчувати себе комфортно і не нашкодити тілу.

Вільний одяг

Від обтягуючих нарядів в літній період краще відмовитися. Речі типу оверсайз дозволять повітрю циркулювати, так ваше тіло зможе "дихати". До цієї категорії відмінно підходять хвилясті спідниці, сарафани і блузки вільного крою.

Натуральні тканини

Натуральний матеріал без щільної основи не створюватиме дискомфорт для шкіри. Особливо це стосується людей, які багато рухаються і пітніють. Синтетичні наряди можуть навіть залишити подразнення.

Найбільш вдалим матеріалом для одягу стане бавовна, льон, шовк, льон навпіл з бавовною. До речі, щоб не упаритися, варто обирати одношаровий одяг (без підкладок).

Мініатюрні прикраси

Масивні браслети, кулони і сережки при дотику з тілом під час спеки можуть створювати дискомфорт.

Шарф

Краще покласти в сумочку або рюкзак легкий шарф з непрозорої тканини, яким можна прикритися від сонця. Якщо вдало підібрати його за кольором, він стане не тільки "захисником" від сонячного удару, але і модним аксесуаром.

Відкрите взуття

Босоніжки, сандалі, мокасини і будь-яка інше взуття, яке дозволяє нозі "дихати" забезпечить комфорт на весь день. Особливо якщо ви багато ходите. Якщо з якихось причин перейти на відкрите взуття ви не можете, є хороша альтернатива - легкі кеди або кросівки з мініатюрними шкарпетками-невидимками або підслідниками.

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