Якщо раніше профілі артистів були наповнені яскравими фотографіями, то зараз на деяких боляче дивитися.

Багато артистів з перших днів після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, несуть оборону на інформаційному фронті - показують світу реальну картину того, що відбувається. Але знаменитості - це такі ж люди, як і їхні фанати - зі своїми емоціями, переживаннями, правом на слабкість. Ці емоції, які стали особливо сильними останнім часом, безпосередньо впливають на зовнішній вигляд.

УНІАН покаже, як зовні змінилися деякі наші артисти.

Маша Єфросиніна

Телеведуча і блогер практично відразу після початку повномасштабної агресії РФ стосовно України публічно звернулася до росіян і білорусів. Єфросиніна закликала дружин і матерів не відправляти своїх синів і подружжя на війну в Україні, оскільки їх тут уб'ють, і це ніяка не "визвольна спецоперація".

У своїх відеозверненнях Маша була на межі своїх емоцій - плакала і лаялася, що було невластиво для неї раніше. Саме такий емоційний стан призвів до того, що в кадрі Єфросиніна з'являється з втомленими і заплаканими очима.

Андрій Хливнюк

Лідер групи "Бумбокс" став на захист свого міста і своєї країни - пішов до лав територіальної оборони. Нещодавно стало відомо, що під час обстрілу Хливнюк отримав осколкове поранення обличчя і перебуває в лікарні.

Сам музикант звернувся до передплатників і заявив, що поранення не сильно серйозне, тому в найближчому часі Андрій планує повернутися до захисту своєї країни від російських окупантів.

Дивлячись на останні фото Хливнюка в Instagram, неможливо стримати емоції - після поранення у нього опухло обличчя і видно синці під очима.

Надя Дорофєєва

Надя приєдналася до багатьох українських медійних діячів і в кінці лютого записала відеозвернення до російських колег з проханням надати інформаційну підтримку і допомогти зупинити війну. На відео Надя сиділа, очевидно, десь в укритті з розпатланим волоссям і плакала. Такий втомлений і виснажений зовнішній вигляд зовсім не дивує.

Святослав Вакарчук

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" приєднався до лав територіальної оборони. Він їздить по гарячих точках, надаючи підтримку українським військовим і мирним жителям. Так, нещодавно він спускався в метро Харкова, яке як укриття використовують місцеві жителі. Музикант підтримав їх своїми словами і піснями. Також днями Вакарчук був на Житомирщині, де заспівав для військового госпіталю.

Враховуючи те, що артист неймовірно старається для своєї країни, він зовсім забуває про себе - за його зовнішнім виглядом явно помітно, що він не висипається і не встигає навіть поголитися.

Настя Каменських

Раніше NK публікувала в Instagram яскраві фотографії з закордонної відпустки, яким багато хто заздрив. Тепер бліда і заплакана дружина Потапа показує шанувальникам усього світу, що в Україні йде війна, яку розпочала Росія.

Анна Кошмал

Зірку серіалу "Свати" на останніх знімках також не впізнати - вона виглядає блідою, втомленою, заплаканою. Фотографію (праворуч) Анна виклала через місяць запеклих боїв в Україні.

Нагадаємо, відома російська телеведуча Тетяна Лазарєва зізналася, що відповідальність за події в Україні несе все російське суспільство.

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