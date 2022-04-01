Відома телеведуча зізналася, що відповідальність за події в Україні несе все російське суспільство.

Російська ведуча Тетяна Лазарєва заявила, що кожна російська людина несе відповідальність за те, що зараз відбувається в Україні. У когось ця відповідальність проявляється в діях і словах, а у когось - в мовчанні.

Свою позицію Тетяна Лазарєва висловила в інтерв'ю на YouTube-каналі "Продолжение следует".

"Коротка відповідь - велику (відповідальність за те, що відбувається в Україні - ред). Суспільство складається з людей. Все суспільство і всю Росію зрівняти з землею і побудувати нову країну. Яку конкретно відповідальність несе кожна людина - відповідальність за себе і сім'ю", - пояснила телеведуча Тетяна Лазарєва.

Лазарєва підкреслила, що у людини завжди є вибір в якій країні їй жити, і якщо її не влаштовують якісь умови, він завжди знайде можливість піти проти системи.

"Це рішення у кожного в голові. А коли голова забита пропагандою роками, то ти так і живеш, твій мозок так працює, і ти не бачиш нічого іншого, захищаєш і дітям говориш про те, що "все нормально", "ми українців захищаємо від нацистів" і віриш при цьому", - резюмувала російська актриса і телеведуча Тетяна Лазарєва.

Нагадаємо, раніше гумористка Тетяна Лазарєва стала одним з тренерів дев'ятого сезону гумористичного проекту "Ліга Сміху". Прем'єру сезону планували на 4 березня.

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