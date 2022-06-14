У спеку довге волосся краще укладати.

Літо - період високих температур. Мало того, що волосся і шкіра істотно сохнуть, так ще й постійно жарко. Власницям довгого волосся перукарі рекомендують робити акуратні зачіски. УНІАН зібрав кілька ідей.

Коси на довге волосся - це красива і жіночна ідея. Волосся не будуть лізти в очі і безхазяйно звисати.

Залежно від густоти можна робити дві або чотири симетричних коси.

Якщо зовсім лінь, можна заплести одну велику по центру голови.

"Цибулинка" робиться простіше і швидше - волосся збирається як для хвоста, а потім закручуються за годинниковою стрілкою. Зачіску можна закріпити як резинками, так і шпильками або невидимками.

Якщо раніше модниці прагнули зробити "цибулинку" ідеально рівною, то зараз в моді недбалість - злегка розпатлане волосся надають шарму і ніжності.

Ще одна стильна ідея - велика коса від чола до потилиці. Плететься вона як звичайна коса, а на потилиці закріплюється за допомогою резинки або шпильок.

Таким чином частина волосся буде зібране, а частина залишається розпущеною.

Нагадаємо, названо наймодніші і прості ідеї педикюру на літо 2022.

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