Тимошенко показала нове вбрання / apostrophe.ua
Український політик Юлія Тимошенко засвітила у Верховній Раді стильний образ.
Депутат одягла білу блузку, яка обов'язково повинна бути в базовому гардеробі кожної жінки. Доповнила вона її чорною спідницею довжини міді з вишивкою на стегні. Також вона одягла чорні чоботи на високих підборах. Крім того, Тимошенко не забула і про звичний аксесуар - окуляри з чорною оправою.
Тимошенко показала нове вбрання / apostrophe.ua
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