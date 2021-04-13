Нардеп прийшла в Раду в стильному костюмі.

Український політик Юлія Тимошенко засвітила у Верховній Раді стильний образ.

Депутат одягла білу блузку, яка обов'язково повинна бути в базовому гардеробі кожної жінки. Доповнила вона її чорною спідницею довжини міді з вишивкою на стегні. Також вона одягла чорні чоботи на високих підборах. Крім того, Тимошенко не забула і про звичний аксесуар - окуляри з чорною оправою.

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Автор: Діана Могилєвич