27 листопада депутат святкує своє 60-річчя.

Сьогодні, 27 листопада, лідеру партії "Батьківщина" виповнилося 60 років.

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За всі ці роки Тимошенко встигла не тільки кілька зачісок змінити, а й у в'язниці посидіти. Ще вона балотувалася на пост президента України і двічі була прем'єр-міністром. Опоненти і соратники Юлії Тимошенко вже знають, що якщо леді Ю змінює образ, то настають зміни.

На честь дня народження Тимошенко УНІАН пропонує подивитися на її найстильніші образи

Знаменита коса і стриманий стиль - це перший образ, який асоціюється з Тимошенко. Тривалий час вона заплітала косу, як у поетеси Ліни Костенко.

На цьому фото у Тимошенко вже інша зачіска. Але навіть не це кидається в очі, а те що сам образ став яскравішим. Біла сорочка-сукня вільного крою виглядає дуже стильно.

А що вже говорити про костюм небесного кольору, який депутат ідеально скомбінувала з чорним регланом? Таке поєднання кольорів завжди буде вигідно і яскраво виглядати.

Не забуває леді Ю і про спорт. Модний лонгслів, який став частиною не тільки спортивного гардеробу, але і повсякденного. Його можна надягати і під спортивні штани, і під джинси.

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Автор: Діана Могилєвич