Тимошенко знову змінила зачіску.

Народний депутат Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради України з новою зачіскою.

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Депутат розпустила волосся, зробивши при цьому хвилясті локони. Також вона вирішила одягнути чорний діловий костюм зі спідниці і піджака. А доповнила вона такий образ невеликими сережками.

Користувачі мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Тимошенко. Вони написали безліч позитивних коментарів.

"Дуже їй личить цей варіант", "Стильно", "Модно", "Дуже красива", - пишуть користувачі.

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Автор: Діана Могилєвич