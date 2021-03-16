Тимошенко показала нове вбрання / facebook.com/yan.dobronosov
Народний депутат Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради України з новою зачіскою.
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Депутат розпустила волосся, зробивши при цьому хвилясті локони. Також вона вирішила одягнути чорний діловий костюм зі спідниці і піджака. А доповнила вона такий образ невеликими сережками.
Користувачі мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Тимошенко. Вони написали безліч позитивних коментарів.
"Дуже їй личить цей варіант", "Стильно", "Модно", "Дуже красива", - пишуть користувачі.
Тимошенко показала нове вбрання / facebook.com/yan.dobronosov
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