Настя Каменських, Катя Осадча, Lida Lee прийшли на церемонію вручення премії в розкішних образах.

12 травня відбулася церемонія вручення премії YUNA-2021, яку кілька разів переносили через пандемію коронавірусу.

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Українські селебріті блищали на червоній доріжці в приголомшливих образах, які запам'ятаються надовго.

Настя Каменських

Співачка одягла чорну міні-сукню зі стильними рукавами-ліхтариками, прикрашену позолоченими деталями у вигляді ланцюгів, браслетів і кольє. Також вона підібрала сережки в тон. Крім того, Настя нанесла макіяж в стилі "смокі-айс", який зробив її очі ще більш виразними.

Джамала

Джамала порадувала око новим образом. Вона прийшла в яскраво-жовтій сукні до підлоги з глибоким декольте і вирізом на животику. В цілому "лук" вийшов приголомшливим.

Катя Осадча

Телеведуча пройшлася по червоній доріжці теж в чорній міні-сукні, але більш вільного крою. Ймовірно, Катя вирішила прикрити вагітний животик. А доповнила вона образ чорними човниками на високих підборах і шкіряним капелюшком.

Юлія Саніна

Зірка вирішила не надягати сукню, а справити враження в комбінезоні кислотно-зеленого кольору, наверх якого накинула жовтий кроп-топ в сітку.

Lida Lee

Співачка, яка виграла в номінації "Відкриття року" Ліда викликала фурор на червоній доріжці. Вона прийшла на церемонію в червоному платті в підлогу. При цьому його зроблено з високим вирізом на стегні і з ланцюгом на одному плечі.

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Автор: Діана Могилєвич