Брошка, яка гармонійно вписалася в її образ, має форму карти України.

Не секрет, що перша леді України Олена Зеленська для багатьох є справжньою іконою стилю. Ледь не кожен її образ викликає бурхливі обговорення. Дружина президента любить мінімалізм, поєднуючи класичний стиль і casual.

Напередодні Олена Зеленська відвідала Львів. Там вона разом з Міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком передала профільне обладнання на понад 45 мільйонів гривень одному з медичних центрів.

Для такої події перша леді обрала чорний жакет-кімоно з широкими рукавами, класичні прямі брюки зі стрілками, червону сорочку і лофери. Доповнила образ шикарна золота брошка у формі карти України.

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"Львів рятує. Саме медичні заклади Львівщини взяли на себе більшу частину роботи з лікування та реабілітації українців, які постраждали від російського нападу. Саме через Львів рік тому проходили наші "конвої життя", коли вивозили тяжкохворих дітей та дорослих з-під бомбардування на лікування за кордоном. А зараз найкраща допомога надається прямо тут", - сказала Олена Зеленська в ході свого візиту.

Нагадаємо, Зеленська вразила витонченим образом в Дубаї.

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