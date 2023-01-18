Перша леді вразила черговим стильним образом.

Дружина президента України Олена Зеленська провела зустріч зі спадкоємцем королівства Ліхтенштейн, а також взяла участь у дискусійній панелі в українському Домі в Давосі в стильній українській вишиванці.

Відомо, що це вишиванка вільного крою від бренду Must have. Коштує вона 4 тисячі гривень.

Олена Зеленська поєднала сорочку з широкими чорними брюками з високою талією і широким поясом.

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Образ вона доповнила легким повсякденним макіяжем. Волосся розпущене, випрямлене і акуратно укладене на плечі з асиметричним проділом.

Зазначимо, що Олена Зеленська - ледь не найстильніша перша леді. Практично кожен її образ обговорюють в ЗМІ і засипають компліментами. Вона завжди одягається стримано, стильно і лаконічно.

Наприклад, нещодавно Зеленська у розкішній вишиванці привітала українців з Різдвом.

Раніше перша леді захопила своїм образом у Португалії - на зустріч перша леді прийшла в світло-жовтій блузці, синіх джинсах з високою посадкою і білих кедах.

Нагадаємо, названо 5 яскравих образів першої леді України.

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