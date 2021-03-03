Розбавила білий "лук" Зеленська чорними туфлями.

Перша леді України Олена Зеленська продемонструвала черговий стильний "лук" - молочний штанний костюм.

Читайте такожПерша леді України Зеленська приміряла хіджабВідповідні фото дружина президента опублікувала на сторінці в Instagram.

Для виходу на захід в рамках проекту "Своя" Зеленська обрала костюм з подовженим піджаком і блузку в тон. Доповнила образ Олена розпущеним прямим волоссям і нюдовим макіяжем.

Користувачі мережі в захваті від елегантного образу Зеленської, судячи з коментарів.

"СВОЯ - це про лідерство, про голос українок і важливість толерантності в суспільстві", - пояснила ідею проекту дружина президента.

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Автор: Ольга Робейко