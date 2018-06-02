«Розмова з країною»: Янукович розказав про пенсії, ціни, тиск на пресу і трамоване коліно

«ЩОБ НЕ СТРАЖДАЛА КРАЇНА ВІД НЕВЕЛИКОЇ КУПКИ ЛЮДЕЙ...»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнає, що на сьогодні в державі є багато невирішених проблем і труднощів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму вступному слові у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною».

«Безумовно, якщо я сказав би, що життя було дуже добре, – я був би нещирим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він підкреслив, що, висуваючи свою кандидатуру на пост Президента, він знав про кількість проблем у державі.

«Я йшов на вибори і готувався до цієї посади», - зазначив Президент.

За словами І.ЯНУКОВИЧА, його сьогоднішній звіт перед українським народом за рік діяльності на посту глави держави є підбиттям підсумків життєдіяльності країни загалом і особисто його разом із командою.

«Для того щоб ми змінили ситуацію на краще – це означає, що нам треба змінити у багатьох напрямках життєдіяльності країни підходи як керівників – великих чиновників, так і, безумовно, звикнути до цих змін усьому суспільству», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що всі започатковані зміни спрямовані на підвищення конкурентоспроможності України.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що цього року буде продовжуватися реалізація розпочатих і почнеться втілення нових реформ у всіх сферах життя. За його словами, реформи проводитимуться із залученням якнайбільшої кількості фахівців і громадськості.

«Ми будемо це робити. Ми це будемо намагатись робити», - пообіцяв Президент.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв продовжити боротьбу з корупцією в державі, яка, за його словами, позбавляє країну багатьох можливостей.

«Щоб не страждала країна від невеликої купки людей, яка намагається на цьому наживатися», - наголосив він.

"...МИ СИЛЬНО БАГАТІ? ЧИ МИ НЕ БАГАТІ, А МИ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІ, І МИ НЕ ЧЕСНІ?"

Віктор ЯНУКОВИЧ висловлюється проти різкого підняття пенсійного віку для жінок.

«Нам треба прийняти мужнє рішення. Воно непросте. Це іспит для нас для всіх – підняття віку. Я категорично проти того, щоб це робилось різко. Сьогодні було 55, завтра 60 (років). Я категорично проти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що виступає за поступове підняття пенсійного віку протягом кількох років для жінок, а з часом - і для чоловіків.

«Нам треба подивитись на весь світ, на світову тенденцію, яка є в світі. Чому в світі така тенденція, а ми маємо таку? Тому що ми сильно багаті? Чи ми не багаті, а ми безвідповідальні, і ми не чесні?», - зауважив він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що питання підняття пенсійного віку повинно обговорюватись з представниками громадськості.

" Я ВІРЮ В ТЕ, ЩО ЦЕЙ ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС ПОЧНЕ ПРАЦЮВАТИ"

Президент не виключає можливості внесення подальших змін до Податкового кодексу.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що чинний Податковий кодекс був прийнятий завдяки широкій відвертій дискусії, яка відбулась і в суспільстві, і в середовищі підприємців. «І безумовно, у нас є з вами можливість під час дії цього Податкового кодексу – якщо ми побачимо, що він приносить нам результат не такий, який ми очікували – у нас буде завжди можливість його, як кажуть, трошки поправити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, цей Податковий кодекс не є догмою. «Але я вірю в те, що цей Податковий кодекс, якого не було фактично 20 років у нашій незалежній державі, почне працювати і створить усі умови для ведення бізнесу, розвитку виробництва і буде служити зростанню економіки нашої держави», - сказав він.

"УКРАЇНЦІ НЕ ЖИВУТЬ НА ОКРЕМІЙ ПЛАНЕТІ..."

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пояснює зростання цін в Україні світовими тенденціями і вважає, що громадянам треба підвищувати зарплати і пенсії до світових стандартів.

Президент зауважив, що питання зростання цін та тарифів є дуже болючим для країни.

За його словами, на жаль, українці не живуть на окремій планеті, тому на процес ціноутворення впливають світові ціни, в тому числі й на енергоносії.

«І ми вимушені включати ці ціни в собівартість послуг», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про зростання цін на продукти харчування, Президент зауважив, що сьогодні потрібно навести порядок в аграрному секторі, аби країна вийшла на реальну собівартість продукції.

Водночас, на думку глави держави, найбільш дієвим механізмом боротьби зі збільшенням цін та тарифів є підвищення зарплат і пенсій, які, за словами В.ЯНУКОВИЧА, мають відповідати світовим стандартам.

«Щоб співвідношення ціни та заробітної плати було коректним по відношенню до людини», - сказав він, пообіцявши, що влада вирішуватиме це питання.

«ДАЛІ ТАК МИ НЕ МОЖЕМО ЖИТИ»

Президент вимагає від керівників на місцях найближчим часом вирівняти комунальні тарифи у всіх регіонах України.

«Я прошу і попереджаю: найближчим часом нам треба вирівняти тарифи на воду, газ, житлово-комунальні тарифи у регіонах, щоб вони були єдиними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, необхідно прийняти ряд законів та інших правових актів для забезпечення єдиного рівня тарифів на комунальні послуги. «Далі так ми не можемо жити. Не можемо. Повинен бути у державі порядок і справедливість по відношенню до кожної людини у цих питаннях», - заявив він.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, рівень комунальних тарифів може бути знижений, якщо будуть “прибрані зайві підприємства, які надають комунальні послуги населенню”.

ЯНУКОВИЧ - ЛЬВІВ`ЯНАМ: МИ ПРИРЕЧЕНІ ЖИТИ РАЗОМ

Президент висловлює глибоке переконання, що українці приречені жити разом.

«Я переконаний у тому, що ми приречені жити разом на нашій чудовій землі – в Україні. І я буду робити все для того, щоб це так і сталося», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи, зокрема, на запитання жителя Львова про те, чи не варто українцям з огляду на нібито наявні культурні та ідеологічні розбіжності між східним і західним регіоном держави розділитися.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що з перших днів свого перебування на посту Президента приділяє неухильну увагу тому, як об’єднати Україну. «І я буду до цього прагнути. І саме тому, що ми різні, це не є недоліком, це є наше багатство. Розмаїття культур у нашій країні – це багатство нашої країни», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у цьому питанні не слід шукати легких відповідей. «Не треба шукати ідеологічні розбіжності, а треба думати, як жити разом у майбутньому. І сьогодні це питання до молодого покоління… Ми повинні зробити для них, щоб вони жили у єдиній країні, у якій будуть панувати спільні національні інтереси. А у нас національний інтерес один – щоб Україна була сильною, незалежною державою, щоб нас поважали у світі, а ми цим пишалися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

ЗАПИТАННЯ ПРО БАНДЕРУ І ШУХЕВИЧА - БЕЗ ВІДПОВІДІ

ЯНУКОВИЧ ухилився від відповіді на запитання про його ставлення до скасування судами указів попереднього глави держави Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері та головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу звань “Герой України”.

«Ні в якому разі нам не треба шукати прості відповіді на складні питання, ні в якому разі. І дуже важливо пам’ятати, що ми не повинні шукати розбіжності серед наших людей. А треба нам шукати як і на чому об’єднуватись, а хто буде вірити в яких героїв, – хай вірять: ніхто нікому не заперечує. Слава Богу, ми живимо в демократичній країні», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2011 р. на сайті Президента України В.ЯНУКОВИЧА з’явилося повідомлення, що набуло чинності рішення Донецького окружного адмінсуду, який скасував указ глави держави від 20 січня 2010 року “Про присвоєння С.Бандері звання Герой України”.

21 квітня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд визнав незаконним президентський указ від 12 жовтня 2007 року про присвоєння звання «Герой України» головнокомандуючому УПА Р.Шухевичу.

"Я НЕ МОЖУ ДАВАТИ НАКАЗИ СВОЇЙ ОХОРОНІ"

На запитання, чи не хоче він особистим прикладом заохотити українців вести здоровий спосіб життя і займатись спортом, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що займається спортом постійно. «Це питання окремої людини, її фізичних можливостей, я вважаю, чи звички займатись сортом. Я займаюсь постійно і стабільно спортом. Бігаю, але бігаю на корті. Просто так бігати у мене не вистачає часу. Тому я економлю час – трошки плаваю, граю у теніс», - розповів він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, зараз він «трошки травмував праве коліно», проте півтори години мінімум тричі на тиждень грає у теніс. «Якщо Ви граєте, можу запросити», - сказав Президент журналісту, який задавав запитання.

На уточнююче запитання журналістів, чи пустить їх охорона на корт, де Президент грає у теніс, В.ЯНУКОВИЧ зауважив: «Ви повинні розуміти, що я інколи не можу давати накази своїй охороні. Вони виконують свої обов’язки».

ЩО ЗАВАЖАЄ КАЗАТИ ПРАВДУ

Відповідаючи на запитання, коли буде прийнятий антикорупційний законопроект, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що ухвалити цей закон заважає спротив бюрократії та корупціонерів.

При цьому він зауважив, що журналісти також відчувають цей тиск.

“Я вважаю, що ви його також відчуваєте. Так чи ні? Чесно скажіть. Я не повірю, що вам не намагалися давати замовні матеріали, щоб ви критикували владу і шукали недоліки при владі. А все це, безумовно, фактично заважає казати правду”, - наголосив Президент.



ЯНУКОВИЧ ОБІЦЯЄ ВЛАШТУВАТИ МІЖНАРОДНИЙ АУДИТ І СВОЇЙ ВЛАДІ ТЕЖ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за те, щоб незалежні міжнародні аудиторські компанії перевірили на предмет корупції діяльність нинішньої влади за 2010 рік.

«Безумовно, я хотів би, щоб якомога скоріше ці слідчі дії були закінчені і доведені до суду, а суди прийняли рішення. І вже у судах ми отримаємо відповіді на питання: дійсно там була якась політика чи не було», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи, зокрема, на запитання, чи не є порушені кримінальні справи проти деяких колишніх високопосадовців, які представляють опозиційні сили, політичним переслідуванням.

При цьому Президент зауважив, що ніхто не подав у суд на міжнародні аудиторські компанії, які перевіряли діяльність попередньої влади і виявили при цьому порушення законів і факти корупції. «Тобто, жодної судової скарги немає. А правоохоронні органи відкрили свої кримінальні справи за матеріалами аудиторських компаній, і вони зараз досліджують», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він звернув увагу на те, що упродовж 2010 року також було порушено багато кримінальних справ проти чиновників уже нової влади, яким висунуті звинувачення у корупції.

«Прикладів також буде багато, і кожного року цих прикладів надалі буде більше і більше. До речі, я попросив уряд, щоб вони продовжили роботу цих аудиторських компаній в Україні за 2010 рік. І ми подивимося, що вони знайдуть, які порушення у 2010 році вже були при роботі чинної влади», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.



ЯНУКОВИЧ НЕ ПРОТИ ПРИМУСИТИ ЧИНОВНИКІВ ДЕКЛАРУВАТИ ВИТРАТИ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не проти введення законодавчої норми про декларування чиновниками та їхніми родинами своїх видатків.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи вважає він за доцільне передбачити у новому антикорупційному законодавстві норму про декларування державними службовцями та їхніми родинами видатків, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що виступає за прозорість і відкритість у діяльності чиновників.

«Чим прозоріші будуть чиновники всіх рівнів, тим краще буде для держави», - сказав він.



"ТИСК НА ПРЕСУ СТАВ ВИТОНЧЕНІШИМ"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що не знає жодного прикладу втручання влади у діяльність засобів масової інформації.

«Безумовно, це питання має завжди бути у полі зору суспільства. І влада повинна тут тримати руку на пульсі», - сказав І.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за словами Президента, «нам треба враховувати, що влада не може втручатися сьогодні в дії власників тих чи інших засобів масової інформації».

«Як тільки ми почнемо втручатися - одразу з боку журналістів, заангажованих на власників і залежних від власників, буде протилежна реакція», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він запевнив, якщо його поінформують про випадки втручання конкретних чиновників в діяльність ЗМІ, і ці факти будуть розслідувані.

«Я поки що не почув жодного прикладу. Ось рік пройшов, розмов у нас багато, а прикладів немає. Назвіть мені прізвище чи державну установу, яка сьогодні перешкоджає вам працювати», - сказав глава держави, звертаючись до журналіста.

ЯНУКОВИЧА ТЕЖ ХВИЛЮЄ ЗАКРИТТЯ УКРАЇНОМОВНИХ ШКІЛ

Президент запевняє, що припинить тенденцію закриття шкіл з українською мовою викладання, якщо ці факти будуть виявлені у ході відповідної перевірки за його дорученням.

«Це мене також бентежить», - зауважив глава держави, відповідаючи на запитання відносно фактів, які пов’язані з намаганням місцевих органів влади у деяких регіонах оптимізовувати систему шкільної освіти за рахунок закриття україномовних шкіл.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що дав письмові доручення відносно розгляду на належному рівні таких випадків.

«Ми їх розглянемо і, безумовно, такої тенденції не буде. Якщо вона розпочалася, вона буде припинена. Ми не допустимо цього», - запевнив він.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що не вивчав законопроект, який зараз зареєстрований у Верховній Раді, що стосується використання в Україні мов. «Як тільки я його вивчу, якщо там є порушення тих принципів, які у нас є в країні, я його, безумовно, не підпишу», - заявив він.



«КАДРОВІ ЗМІНИ ОБОВ’ЯЗКОВО БУДУТЬ»

Президент не виключає кадрових змін в уряді.

На його думку, кадрові зміни завжди необхідні. «І вони обов’язково будуть», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, деякі керівники не витримують сьогодні непростої і дуже напруженої роботи. «Причини є різні. Не вистачає фізичної сили, не вистачає здоров’я. Як кажуть, людина спочатку сама не розуміє це, коли дає згоду і йде працювати на цю роботу», - сказав Президент.

Ще однією причиною, чому не всі високопосадовці справляються з роботою, є те, що людина не може змусити себе відійти від певних штампів і стандартів, тобто «працює по-старому», сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що досвід враховувати потрібно, але при цьому необхідно чітко розуміти, коли він не відповідає сучасним реаліям. Тому, за словами В.ЯНУКОВИЧА, ті кадри, які не встигають «набрати ту швидкість, яку набирає країна і весь світ, будуть змінені».

При цьому він не назвав жодного прізвища, хоча питання стосувалось прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів та інших урядовців.