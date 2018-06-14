На Львівщині висадився американський десант

На Яворівському полігоні Львівської області проходять міжнародні військові навчання «Репід Трайдент-2011», до яких залучені військовослужбовці з України, США та інших країн.

До Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) продовжують прибувати учасники українсько-американських тактичних навчань із залученням військ «Репід Трайдент-2011».

У військових містечках полігону завершено останні приготування до заходів міжнародних навчань 140 іноземних військовослужбовців.

До 6 серпня понад 1300 військовослужбовців навчатимуться діяти спільно під час багатонаціональних миротворчих операцій.

Зокрема, 26 липня відбулося спільне одночасне десантування близько 400 українських, канадських та американських військовослужбовців із десантно-транспортних літаків класу Іл-76 та С-130 «Геркулес».

«Цьогорічні навчання є важливим елементом військового співробітництва для багатьох країн. Ми задоволені високим рівнем практичної підготовки українських військових. Упродовж підготовчого періоду вони зробили усе необхідне для того, щоби усі заходи навчань відбулися на високому рівні», – повідомив співкерівник навчань «Репід Трайдент-2011» з американської сторони, керівник відділу проектів міжнародного військового співробітництва командування ЗС США у Європі пан Кевін Волк.