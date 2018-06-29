Через димові шашки було перервано матч “Динамо” – “Карпати”

10 грудня у Львові на євроарені під час матчу 20-го туру чемпіонату України з футболу між львівськими “Карпатами” та київським “Динамо” суддя на 67-й хвилині перервав поєдинок через димові шашки.

Вболівальники ФК “Динамо” вкинули на поле 6 димових шашок, які паралізували матч - дим був надзвичайно густим і заповнив чашу стадіону. Матч було зупинено на 10 хвилин.

Суддя Анатолій Абдула компенсував 13 хвили до основного часу гри.

Нагадаємо, що матч завершився на користь киян. Гол “динамівці” забили на 87 хвилині.

Фото Євгеній Кравс