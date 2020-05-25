Громадський пляж Strandbad Wannsee на південному заході Берліна (Німеччина) більше сотні років є культовим місцем для берлінських купальщиків. Цікаво, що хоч і називають його басейном, на ділі це облагороджена і обгороджена частина природного озера, з піщаним пляжем, гірками, пляжними кабінками-шезлонгами.

25 травня пляж починає новий сезон в умовах коронавірусу - з цілим рядом нових правил. По-перше, оскільки вхід на пляж платний, адміністрації буде легше контролювати відвідувачів. Тепер квитки можна купити тільки онлайн, заповнивши відповідну форму із зазначенням контактних даних. Це робиться для того, щоб в разі виявлення інфікованих коронавірусом після відвідування басейну, легше було відстежити коло контактів. Крім того, відвідувачі зможуть потрапити в басейн тільки в проміжок часу, зазначений у квитку - таким чином хочуть уникнути стовпотворінь.

При цьому відпочиваючі повинні будуть перебувати на відстані не менше 1,5 метра один від одного, кабінки для відпочинку мають стояти на дистанції 5 метрів. Більш того, практично всі душові кабіни і роздягальні на період пандемії COVID-19 залишаються закритими. Доступні тільки вуличні холодні душі без використання мила, умивальники, туалети, у випадку з пісуарами з дотриманням дистанції один через два.

Найбільше не пощастило любителям відпочивати голими - нудистська зона на час карантину буде зачинена.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, в Європі продовжують знімати карантин, введений через коронавірус. 25 травня частково відновиться життя в Мадриді і Барселоні.