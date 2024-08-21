У мережі з'явилося відео, на якому видно, як люди рятуються втечею під час раптового викиду попелу.

В Індонезії альпіністи дивом залишилися живі під час виверження вулкана Дуконо. Про це повідомляє The Watchers.

У мережі з'явилося відео, на якому десятки альпіністів перебувають на вершині вулкана, коли він раптово почав вивергатися. Тепер індонезійська влада закликає жителів і туристів не підніматися на вулкан.

Як повідомляється, наразі активність вулкана перебуває на рівні II, і всі види діяльності заборонені в радіусі 3 кілометрів від кратера.

За даними місцевої влади, з початку року вулкан вивергався вже 2387 разів. Це свідчить про те, що активність Дуконо залишається високою.

Вулкан Дуконо - подробиці

Дуконо - один із найактивніших вулканів Індонезії. Він височіє на 1335 метрів над рівнем моря. Вулкан належить до так званої "Вогняної дуги" - регіону з високою вулканічною активністю, пов'язаного із субдукцією тектонічних плит.

Дуконо відомий своїми постійними виверженнями, які фіксуються з початку 20-го століття. Виверження вулкана часто призводять до викидів вулканічних газів і попелу, що становить небезпеку для місцевого населення та авіації.

Кратер Дуконо має діаметр близько 700 метрів, і в його межах часто спостерігаються активні лавові озера. Вулкан оточений густими тропічними лісами, що ускладнює його вивчення. Проте Дуконо привертає увагу вулканологів з усього світу завдяки своїй унікальній активності та геологічним особливостям.

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