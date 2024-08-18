Після самого землетрусу сталася серія афтершоків.

Біля берегів Камчатки (РФ) стався потужний землетрус магнітудою 7,0. Поштовхи зафіксували за 108 км від Петропавловська-Камчатського.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Зазначається, що жителі краю покинули свої будинки. Після самого землетрусу сталася серія афтершоків. Магнітуда одного з них становила 4,7.

Незабаром на Камчатці почалося виверження вулкана Шивелуч. Місцеві телеграм-канали пишуть, що в Усть-Камчатську вже випав вулканічний попіл.

Відео дня

"Вулкану Шивелуч присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки (викиди попелу становлять серйозну загрозу для авіації)", – ідеться в повідомленні.

У мережі вже публікують фото виверження вулкана:

Водночас загрози цунамі після землетрусу біля берегів Камчатки немає, повідомили в російському МНС.

Інші катаклізми

Тайвань струсонуло відразу два сильних землетруси. Так, 15 серпня біля північно-східного узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 5,7. А вже 16 серпня на сході острова стався землетрус магнітудою 6,3.

При цьому фахівці попереджають, що найближчими днями острів знову може трясти.

Тим часом на Сицилії почав фонтанувати лавою вулкан Етна. Фонтан лави під час свого піку досяг висоти близько 9,5 км над рівнем моря. Прилеглі поселення засипало попелом.

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