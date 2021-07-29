Магнітуда землетрусу склала 8,2.

Біля берегів Аляски стався потужний землетрус, магнітуда якого склала 8,2.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

За даними Національного центру оповіщення про цунамі, магнітуда землетрусу склала 8,1. Його епіцентр залягав на глибині 17 кілометрів.

"Можливі небезпечні хвилі цунамі", - йдеться в попередженні.

Як повідомляється, цунамі можуть накрити частину узбережжя протягом наступних трьох годин.

Нагадаємо, на початку липня в Таджикистані зафіксували сильний землетрус, зруйновані будинки, серед населення були загиблі і поранені.

Епіцентр землетрусу знаходився в 165 км на північний схід від Душанбе і у 21 км на схід від Раштського району. Сила підземних поштовхів в епіцентрі склала 5-6 балів, в Душанбе 2-3 бали.

Тоді внаслідок підземних поштовхів у чотирьох селах зруйновано 19 будинків. Загинули 5 осіб, двоє неповнолітніх отримали поранення.

Автор: Катерина Лиманська