Сила підземних поштовхів в епіцентрі склала 5-6 балів, в Душанбе 2-3 бали.

У Таджикистані вранці зафіксували сильний землетрус, зруйновані будинки, серед населення є загиблі та поранені.

Про це повідомив Комітет з надзвичайних ситуацій і цивільної оборони при уряді Таджикистану.

Епіцентр землетрусу знаходився за 165 км на північний схід від Душанбе і за 21 км на схід від Раштського району. Сила підземних поштовхів в епіцентрі становила 5-6 балів, в Душанбе 2-3 бали.

Читайте такожУ Таджикистані стався землетрус магнітудою 5,5За попередніми даними, в результаті підземних поштовхів у 4-х селах зруйновано 19 будинків. Загинули 5 осіб, двоє неповнолітніх отримали поранення.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон вже доручив створити комісію для оцінки збитку і ліквідації наслідків землетрусу.

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Автор: Інна Андаліцька