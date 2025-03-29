Розбори завалів тривають.

У М'янмі триває розбір завалів після масштабного землетрусу. Наразі повідомляється, що загинули 1002 людини, пише Reuters.

Як повідомляється, іноземні рятувальні групи вже почали прилітати до М'янми, щоб допомогти в пошуках тих, хто вижив.

За даними агентства, також щонайменше дев'ятеро людей загинули в сусідньому Таїланді, де землетрус зруйнував будівлі й обвалив хмарочос, який споруджували в Бангкоку. Унаслідок інциденту 30 осіб опинилися під завалами, а 49 зникли безвісти.

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Прогнозне моделювання Геологічної служби США показало, що кількість загиблих у М'янмі може перевищити 10 000 осіб, а втрати можуть перевищити річний обсяг виробництва країни.

Землетрус у М'янмі - що відомо

28 березня на південному сході Азії стався сильний землетрус магнітудою 7,7. Епіцентр землетрусу знаходився в М'янмі на глибині 10 км, а підземні поштовхи відчувалися також у Таїланді та Китаї. Після землетрусу стався також потужний афтершок.

Епіцентр знаходився недалеко від міста Мандалай, другого за величиною міста М'янми, в якому проживає близько 1,5 мільйона осіб.

Землетрус пошкодив дороги, мости та будівлі в М'янмі, а в Бангкоку, столиці Таїланду, обвалився недобудований хмарочос.

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