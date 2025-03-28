Про постраждалих поки що не повідомляють.

Сильний землетрус стався в центральній частині М'янми 28 березня. Як пише Reuters, люди в паніці вибігали з будівель у Янгоні, а також у Бангкоку - столиці сусіднього Таїланду, де також відчувалися підземні поштовхи.

Геологічна служба США повідомляє, що землетрус магнітудою 7,7 стався на глибині 10 км. За ним послідував потужний афтершок.

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Епіцентр знаходився недалеко від міста Мандалай, другого за величиною міста М'янми, в якому проживає близько 1,5 мільйона осіб.

На відео, які поширюються в соцмережах, видно руйнування.

"Ми всі вибігли з дому, коли все почало трястися. На моїх очах впала п'ятиповерхова будівля. Усі в моєму місті вийшли на дорогу, і ніхто не наважується повернутися в будівлі", - розповів агентству один з очевидців.

Як повідомляється, люди в паніці вибігали на вулиці, багато хто з них був у халатах і купальних костюмах.

Одна офісна вежа в центрі Бангкока хиталася з боку в бік щонайменше дві хвилини, двері та вікна голосно скрипіли, розповіли очевидці.

популярний серед туристів грецький курорт Санторіні довгий час стрясали тисячі дрібних землетрусів. Практично все населення, а також туристи виїхали з острова.

Грецький Червоний Хрест направив рятувальні команди, соціальних працівників і психологів для надання допомоги тим, хто залишився на острові.

Вчені припускають, що землетруси можуть бути пов'язані з підводним вулканом Колумбус.

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