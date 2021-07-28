Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Унаслідок ускладнення погодних умов – поривів вітру, дощу та грози - через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП немає світла у 65 населених пунктах 5 областей України.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Львівській області було знеструмлено 18 населених пунктів, у Київській – 16, Житомирській – 15, Волинській – 10 та Чернігівській – 6.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Штормове попередження в Україні

Сьогодні в багатьох областях України очікується негода.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, 28 липня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях грози. Також вдень в окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Автор: Катерина Гірник